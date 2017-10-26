Beşiktaş, Caner Erkin'in cezasına itiraz edecek

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına verdi. Caner ayrıca, 4. sarı kart cezası nedeniyle de toplamda 7 maç forma giyemeyecek.

CANER'İN OLMAYACAĞI MAÇLAR

Milli futbolcu ligde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında da sahada olmayacak.