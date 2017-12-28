Cenk Tosun'un Everton'a transferi artık an meselesi...

The Guardian'ın editörü Ed Aarons'ın haberine göre; Beşiktaş ile Everton, Cenk Tosun'un transferi için 25 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberin detayında Cenk Tosun'un Everton'a transferinin 1 Ocak'ta tamamlanacağı öne sürüldü.

Ayrıca 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif eden Everton, Cenk’e yıllık 4 milyon Euro ücret önerecek.

Transferin tamamlanması halinde Cenk Tosun, Süper Lig'den yurtdışına transfer olan en pahalı futbolcu olacak.

Beşiktaş, Cenk Tosun'u 2014 yaz transfer döneminde Gaziantepspor'dan bonservissiz olarak transfer etmişti.

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