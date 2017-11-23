Beşiktaş cevap vermedi Asena Atalay ile Caner Erkin'in nafaka davası uzadı

Asena Atalay'ın oğlu için aylık 50 bin TL istediği nafaka davasında, Caner Erkin'in mali sosyal durumunu araştıran mahkemeye, Beşiktaş cevap vermedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Mahkeme, Beşiktaş'a Caner Erkin ile ilgili yaptığı sözleşmeler ve aylık kazancını bildirmesi için yazılan yazının beklenmesine karar verdi. En çok kazanan futbolcular arasında olan Caner Erkin, aylık net kazancının borç ödemeleri düşüldükten sonra sadece aylık 35 bin TL olduğunu açıklamıştı.

Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Caner Erkin'in geçen yıl yollarını ayırdığı sunucu Asena Erkin'le olaylı nafaka davasına devam edildi. İstanbul 12. Aile Mahkemesi'nde dün (Perşembe) görülen davada Asena'yı avukat Beyza Sındıraç, Caner'i de avukatı Aslı Kibar temsil etti.

Hakim Caner Erkin'in mali sosyal durumu ile ilgili Beşiktaş Spor Kulübü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazılara cevap verilmediğini belirtti. Asena'nın avukatı Beyza Sındıraç, küçük Erkin için dava devam ederken tedbir nafakası verilmesini istedi. Mahkeme tarafların boşandığı için tedbir nafakası verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Asena Atalay'a işyeri adresini bildirmesi için 2 haftalık süre tanıyan mahkeme, Caner Erkin'in mali sosyal durumu ile ilgili Beşiktaş Spor Kulubüne ve diğer kurumlara yazılan cevabın beklenmesine karar vererek davayı erteledi.

Caner Erkin dava dosyasına sunduğu gelir beyanında en çok kazanan futbolcular arasında olmasına rağmen, aylık net kazancının borç ödemeleri düşüldükten sonra sadece aylık 35 bin TL olduğunu belirtmişti. Emirgan'da 12 bin TL'ye kira ödediği bir evde yaşadığını ifade eden ünlü futbolcu, aynı evde eşine, çocuğuna ve anne babasına bakmakla yükümlü olduğunu ifade etmişti.

Lise mezunu olduğunu söyleyen Erkin, Şişli, Ayvalık ve Balıkesir'de gayrimenkulleri olduğu ve bunların ve milyon dolar değerindeki 2015 model Porcshe, 2014 model ve 2015 model Mercedes marka 3 adet lüks otomobilinin üzerinde de ihtiyati tedbir kararı olduğunu hatırlatmıştı.