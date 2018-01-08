Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerini Kanadalı golcü Cyle Larin ile dolduruyor. Siyah Beyazlı takım Cyle Larin ile 3+1 yıllığına anlaştı.

Bu sezon sonuna kadar 500 bin Euro ücret alacak Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,5 milyon Euro yıllık ücret kazancak. Larin’in kısa süre içinde Türkiye’ye gelip, Antalya kampına katılması planlanıyor. 2017’de son karşılaşmasını 9 Ekim’de Kanada milli takımı ile oynayan Larin, yaklaşık 3 aydır maça çıkmadı.

2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Sırtı dönük oynayabilen ve güçlü fiziği ile arkadaşlarına pozisyon hazırlama özelliklerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı’nda da 20 maça çıktı. Atiba, milli takımdan arkadaşı olan Larin’i bizzat yönetime önermişti.

Bir bakışta Cyle Larin!

Doğum tarihi: 17 Nisan 1995

Doğduğu il: Brampton, Ontario (Kanada)

Boyu: 1,88 m

Uyruğu: Kanada / Jamaika

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €

Performans: 89 maç 44 gol 8 asist

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