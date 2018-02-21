Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Son olarak Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş, dış sahadaki 11 maçlık periyottan 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte deplasmanda oynadığı lig maçlarında sadece Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yendi. Beşiktaş söz konusu periyottaki lig maçlarında Evkur Yeni Malatyaspor (0-0), Kayserispor (1-1), Bursaspor (2-2), Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Osmanlıspor'a son 16 turunda 2-1 yenilirken, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-1 mağlup ederken son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.

DEPLASMAN SONUÇLARI ZİRVEDEN UZAKLAŞTIRDI

Spor Toto Süper Lig'de şu ana dek 12 deplasman karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, dış sahadaki kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kaldı. Ligdeki 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, deplasmanda 19 puan yitirdi.

TOPLAM 19 DEPLASMAN

Beşiktaş, bu sezon üç kulvarda oynadığı toplam 19 dış saha mücadelesinde ise 8 galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki 6 karşılaşmayı beraberlikle tamamlarken, 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA İLK YENİLGİSİ AĞIR OLDU

Beşiktaş bu sezonki en iyi dış saha performansını sergilediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini ağır bir şekilde aldı. Grup maçlarında Porto, Monaco ve Leipzig ile dış sahada oynadığı maçların hepsini kazanmaya başaran ve attığı 7 gole karşılık kalesinde 3 gol gören siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih karşısında 5 gol birden yiyerek Avrupa'da bu sezon ilk kez mağlup oldu.

KUPADA HER SONUÇ VAR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda başarılı bir performans sergileyemedi. Kupada deplasmanda 3 maç oynayan siyah-beyazlılar, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.