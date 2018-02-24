Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiriken kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.



Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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