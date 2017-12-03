Beşiktaş derbide 10'dan fazla pozisyondan yararlanamadı

İki ezeli rakip arasında son yıllarda pozisyon ve oyun açısından hiç bu kadar fark olmamıştı. Beşiktaş, ikinci yarıda rakip savunmayı hallaç pamuğu gibi atarken, 10’dan fazla pozisyondan yararlanamadı. Başta 5 pozisyonda fileleri sarsamayan Quaresma ve 3 net fırsattan yararlanamayan Oğuzhan Özyakup olmak üzere, Gökhan Gönül, Babel, Cenk Tosun ve Medel son vuruşlarda başarısız olunca, tarihi fark kaçtı.



BOMBARDIMAN: 29 ŞUTUN 19'U CEZA SAHASINDAN ATILDI

‌• Beşiktaş, 2014-15 sezonundan bu yana 29’la ligde en fazla şut çektiği maçı oynadı. Bu şutların 19’unun rakip ceza sahasından atılması dikkat çekti. Siyah-Beyazlılar 10 isabet bulurken, Galatasaray da bu sezon kalesinde en fazla şut gördüğü maçı yaşadı.



• Bu sezon 4 büyükler arasındaki maçlarda Galatasaray gol fakiri kaldı. Beşiktaş ve Trabzon 12’şer gol, Fenerbahçe 7 gol atarken, Cimbom sadece 1 gol buldu.



• Beşiktaş, 59’a 41 topla oynama yüzdesi yakaladı. Kornerlerde Kartal’ın 9’a 2 üstünlüğü yaşanırken, 408’i isabetli 483 pas yapan Siyah-Beyazlılar’a karşın Aslan, 261’i isabetli 340 pasta kaldı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

%59 TOPLA OYNAMA %41

29 TOPLAM ŞUT 9

10 İSABETLİ ŞUT 5

12 KALEYİ BULMAYAN ŞUT 2

7 ENGELLENEN ŞUT 2

19 CEZA SAHASINDAN ŞUT 5

5 KALECİ KURTARIŞLARI 7

9 KÖŞE VURUŞU 2

483 PAS 340

408 İSABETLİ PAS 261

%84 İSABETLİ PAS YÜZ. %77