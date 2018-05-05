Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler Cengiz Zülfikaroğlu, Hüsnü Güreli, Mete Düren, Erhan Kamışlı ve Alaattin Aykaç'ı kastederek, "İlk günkü duruşumuzu koruyoruz. Bırakın divan başkanlığını, kulüp üyeliğini, taraftar olarak söylüyorum; bu 6 kişi ile yağmurda aynı şemsiye altında korunmak bile istemiyorum." dedi.

Hayatta biri kazanırken, biri kaybederken iki imtihandan geçildiğini söyleyen Yamantürk, şunları aktardı:

" Beşiktaş bu yıl Avrupa'daki başarılarıyla kazanarak imtihan oldu. İmtihan süresince hepimiz için çok iyi performans gösterdiğine inanıyorum. Mamur olmadan, kaybedeni üzmeyerek bayrağımızı yukarı taşıdık. Bundan dolayı yönetim kuruluna, teknik heyete ve futbolculara kalpten teşekkür ediyorum."

Tevfik Yamantürk, "Türkiye bir kutup yıldızı. Etrafımızdaki ülkeler Türkiye'ye göre pozisyon alıyor. Beşiktaş, Türk futbolunun kutup yıldızı, son yıllardaki başarılarıyla da diğerlerinin olmak istediği kulüp haline gelmiştir. İşimiz sadece Türkiye'de, Avrupa'da başarılı olmak değil, Türkiye'nin menfaatlerini dışarıya da taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bayrağını Doğu'ya da taşıyacağını vurgulayan Yamantürk, "Gençliğimizde duyardık, Manchester United, İngiliz takımları Hong Kong'ta maç yaparlardı. Beşiktaş da bir öncülüğe imza atacak ve bayrağı sadece Batı'ya değil Doğu'ya da taşıyacak. Eylül ayında Beşiktaş, Bakü'de maç yapacak." şeklinde görüş belirtti.