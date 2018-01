Beşiktaş, dün İstanbul'a gelen Hırvat stoper Domagoj Vida ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, Hırvat stoperle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Domagoj Vida için tören düzenlendi. Törende Fikret Orman, açıklamalarda bulundu. Başkan, Vida'nın Türkiye'den birçok teklif aldığını ancak Beşiktaş'a söz verdiği için bunları kabul etmediğini söyledi. Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili ise "Bitmiş bir şey yok. Görüşmeler sürüyor. Basında çıkanlar doğru değil. Daha önce de Çin'den 35 milyon euro'luk teklif geldi, bunları yansıtmadık" diye konuştu.

Orman'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugünkü lansmanımıza hoşgeldiniz. Herkese iyi seneler diliyorum. Seneye mutlu başladık. Çok konuşuldu Vida. Dönem dönem espriler yaptık. Sonucunda bugün mutlu bir imza atıyoruz. Beşiktaş'a hoşgeldin diyorum Vida'ya. Bizde imzalar kalplere atılır diyorduk, bu transfer öyle bir transferdi. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Birbirimizin arasındaki iletişim çok sağlam temellere oturdu. Çok kıymetli oyuncu. Türkiye'den de birçok teklif aldı. Verdiği her cevap, 'Ben Beşiktaş'a söz verdim' oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sahadaki performans kadar, oyuncunun karakteri de önemlidir. Beşiktaş'a gelmeden karakterini gösterdiği için çok mutluyum. Hayırlı olsun. 4.5 yıllık serüvenimiz başlayacak. Çok mutlu günler geçireceğimize eminim. Siyah-beyaz çok yakışmış kendisine. Hayırlı olsun diyorum. Vida'ya futbolu burada bıraktırırız biz."

"Vida, Mandzukic'e arkadaşı olduğu için 'Come to Beşiktaş' dedi. Pepe de Ronaldo'ya söylüyor. İşin espri tarafı da... Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. 3 Ocak'tayız. Vida'yla görüşmelere 6 ay önce başladık. Görüşmelerimiz her zaman var. İyi bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. Bakalım, önümüzdeki günler ne gösterecek."

CENK TOSUN AÇIKLAMASI

"Cenk'le alakalı bir cevap vereyim. Beşiktaş ciddi bir kulüptür. Bütün hareketleri ciddiyet üzerine gider. Bunlar uluslararası futbol kurallarına uygundur. Oyunculara teklif gelmesi çok doğaldır. Basında okuyorum. Bunların hepsi gerçek dışı. Ciddiyet içinde işi götürmeye çalışıyoruz. Cenk çok kıymetli bir oyuncudur. Everton'ın bir teklifi var. Cenk'e Çin'den 35 milyon euro gibi bir teklif geldi. Bunu söylemedik bile. Bunlar kulüpler arasında konuşulur. Ahmet Nur Çebi görüştü. Görüşmeler devam ediyor. Hayırlısıysa olur, değilse olmaz. Sezon sonunda da çok hedeflerimiz var. Oyuncumuzun da geleceği bizim için önemli. Şu anda bitmiş bir şey yok. Eğer istediğimiz şartlar olursa sonuçlanır. Şu anda verilmiş bir kararımız yok açıkçası."

"UEFA listesine bildireceğimiz liste 14. Şu an yabancı gönderme gibi bir durum yok. Şans bulamayanların oynaması açısından bakarız. Daha önümüzde 1 ay var."

VIDA'NIN AÇIKLAMALARI

"Gösterilen ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Umut Güner'e ve menajerime teşekkür ediyorum. Herkesten saygı gördüm. Başkanımızın dediği gibi büyük bir aileye geliyorum, 4.5 yıl sizinle burada olacağım. Herkesin yeni yılını kutluyorum."

"Milli takımlarda da, Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaşlı oyunculara karşı oynadım. Lens'le birlikte oynadım. Hepsini tanıyorum."

"Beşiktaş'tan ilk başkanım geldiği zaman etkilenmiştim. Bana çok yakın alaka gösterdiler. Beşiktaş'ı tercih ettik. Vida'nın anlamını da öğrendim, komik geliyor. Artık Beşiktaş'ın oyuncusuyum, daha önceki teklifler önemli değil."

"Hedefimiz çok başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı da kazanmak. Bayern maçı belki zor olacak ama bizim de hedeflerimiz var. Çok iyi kadromuz, hocamız, taraftarımız var... İnanıyoruz ki başarılı olacağız."

"Muhteşem bir taraftarı var Beşiktaş'ın. Sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sosyal medyada hiçbir hesabım yok."

