Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 43 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 36 galibiyet ve 7 beraberlikle 115 puan topladı.

Bu maçların 36'sını Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 29 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

GÜNEŞ, "DALYA"YI GALİBİYETLE KUTLADI

Siyah-beyazlı takımın başında 100. lig maçına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, "Dalya"yı galibiyetle kutladı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 3 sezonda 67. galibiyetine ulaştı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde ayrıca 20 beraberlik ve 13 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in teknik direktörlüğünde rakip fileleri 209. kez havalandırdı.

Karşılaşma sonunda Şenol Güneş, saha ortasında taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlı taraftarlara daha sonraki üçlüleri Necip Uysal ve Ricardo Quaresma yaptırdı.





TOSIC YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu, Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi Kayserispor karşısında da kırmızı kart gördü.

Geçen haftaki derbi mücadelesinde penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda kırmızı kartla oyun dışı kalan Tosic, Kayserispor mücadelesinde çift sarı karttan aynı duruma düştü. Maçın 20. dakikasında ilk sarı kartını gören Sırp oyuncu, 61. dakikada ikinci kez aynı durumla karşılaştı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Tosic, bu sezon ligdeki 3. kırmızı kartını da gördü. Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor maçında ilk kırmızı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında ise peş peşe aynı durumu yaşadı.

Dusko Tosic, ayrıca 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarak bu sezon ligde 5. kez gol sevinci yaşadı.

7. KIRMIZI KART!

Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, bu sezonki lig maçlarında 7. kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Beşiktaş'ta Tosic'in gördüğü 3 kırmızı kartın yanı sıra Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

ADRIANO'DAN İKİNCİ GOL!

Beşiktaş'ı 45. dakikada 2-0 öne geçiren Adriano Correia, bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta uzak mesafeden golünü kaydeden Adriano, Kayserispor filelerini de aynı şekilde havalandırdı.

VAGNER LOVE, ETKİSİZ KALDI

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Kayserispor karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

Karşılaşma boyunca topla fazla buluşamayan Vagner Love, savunma oyuncuların hücumda etkili olduğu mücadelede pozisyon bulamadı. Maçın 63. dakikasında yerini Necip Uysal'a bırakan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

KAYSERİSPOR, ÜST ÜSTE 3. YENİLGİSİNİ ALDI

Kayserispor, siyah-beyazlı takım karşısında aldığı sonuçla ligde üst üste 3. kez yenildi.

Ligdeki son galibiyetini 29. haftada Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, ardından Medipol Başakşehir'e 3-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2- 1 ve Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Kayserispor, Süper Lig'de 44 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Umut Bulut, Tosic gibi çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.