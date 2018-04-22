Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı için artık saatler kaldı. Taraftarlar bu maça kilitlendi. Beşiktaş şampiyonluk yarışını bırakmak istemiyor. Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maçta üst üste galip gelmiş olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren rakibiyle Malatya'da oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

Cezalı Pepe forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, bugün forma giyemeyecek.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Dört futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak.

Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo bugün kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Boutaib.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut