Beşiktaş ile Fenerbahçe, sadece 4 gün aranın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbiden sonra iki takım Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Hızlı başlayan maçta iki taraf da erken goller bulunca maçın ilk 20 dakikası 1-1'le geçildi. 10 dakika uzatma eklenen mücadelenin son düdüğü çaldığında ortaya çıkan bilanço 4 gol 3 kırmızı karttı. Ricardo Quaresma, Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını eksik bırakırken Fenerbahçe, 9 kişi kalmasına rağmen 2-2'lik skorla 17 Nisan'daki rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Roberto Soldado maç sonunda açıklamalar yaptı. İspanyol golcünün maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Pazar akşamki maçta hatalarımızı gördük. Kendi tarzımızı sahaya yansıtamadığımızı düşünerek bu maça çıktık. Maçın ilk dakikasından itibaren kendi seviyesini gösteren bir Fenerbahçe'yi göstermek istedik."

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 1, 2018

"Pepe, ikili mücadelelere giren, agresif oynayan bir oyuncu. Ona karşı oynuyorsanız iyi mücadele etmeniz gerekir. Sahada yaşananlar sahada kalır. Ona çok büyük bir saygım var. İkimiz de takımımız için çalışıyoruz."

"Hakemle ilgili bir şeyler söylemek zor. Böyle statlar, deplasmanda oynuyorsanız etki altında bırakabiliyor. Bugün sahada kimin ev sahibi kimin deplasman takımı olduğu gözüküyordu. Bunun dışında hakemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum."