Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe başkan adaylığını birkaç ay önce açıklayan Ali Koç da sarı-lacivertli takımı desteklemek üzere Vodafone Park'a geldi. Ali Koç'un maçı babası Rahmi Koç'un locasında izlediği kaydedildi.

Karşılaşma öncesinde stada giriş yapan Ali Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. Orman ve Koç'un birbirlerine sarılmalarının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE YÜKSEK SESLİ MÜZİK

Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribünde ilginç olay yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratının bastırılması adına sadece misafir tribünün bulunduğu bölgede yüksek sesle müzik yayını yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.