Tansiyonu hiç inmeyen maçta hakem Fırat Aydınus ilk yarıyı bitirdiği anda soyunma odası koridorunda ortalık bir anda karıştı. Koşarak içeri giren Caner Erkin, Dirar’a çarptı. Sarı-Lacivertli futbolcu, Caner’e tepki gösterdi ve bunun üzerine itiş-kakış yaşandı. O sırada teknik direktör Aykut Kocaman, gerilimin yumuşamasını engellemeye çalıştı. Kargaşa esnasında iki takım teknik heyeti ve oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Araya giren güvenlik güçleri olayların büyümesini önledi.

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