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"Hep söylerim; 'Türkiye'de hakemlik yapmak deveye hendek atlatmak' gibi diye... Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda 22 futbolcu, teknik heyet ve yedek oyuncular, hakeme her türlü problemi yaratmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."