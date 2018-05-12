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Bu sezon Beşiktaş’ta forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Oğuzhan da yeni bir maceraya atılmak istiyor. Ancak giderken de Beşiktaş’a para kazandırmak amacında. Genç oyuncu bu nedenle sezon içinde Beşiktaş’la yeniden sözleşme imzalamış ve 12 milyon euro serbest kalma opsiyonu koymuştu.

(Akşam)