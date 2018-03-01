Yer yine Vodafone Park... Maçın adı yine derbi... Takımlar ise yine Beşiktaş ve Fenerbahçe... 4 gün önce Boğaz’da karşılaşan iki ezeli rakip bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Ligde Sarı-Lacivertliler’i sükseli bir skorla yenip şampiyonluk yarışına ortak olan Kartal, kupada da rövanş için iyi bir sonuç almak istiyor...



Fenerbahçeli futbolcular ise taraftarlarına kendilerini affettirmeyi planlıyor... Pazar günü kötü bir yenilgi alan Kanarya, kupada hem daha iyi bir oyun hem de iyi bir skor alıp ligdeki mağlubiyeti telafi etmeyi istiyor... Aykut Kocaman’ın öğrencileri ligdeki hezimeti unutturup alacakları galibiyetle moral ve motivasyon açısından da iyi bir geri dönüş yapmayı amaçlıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20:30

YAYIN: ATV

SAKATLAR: Vincent Janssen, İsmail Köybaşı, Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)

CEZALI: Jose Fernandao (Fenerbahçe)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

YEDEKLER: Utku, Fatih, Adriano, Necip, Alpay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Vagner Love, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Mehmet Ekici, Alper, Soldado

YEDEKLER: Kameni, Erten, Isla, Neto, Dirar, Giuliano, Elif Elmas, Valbuena, Oğuz Kağan, Serhat

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 1, 2018

5 GÜNDE İKİNCİ DERBİ MAÇI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

VODAFONE PARK'TA 4. KEZ

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 4. kez konuk ediyor... Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi. Siyah-beyazlılar, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017'de Süper Lig'de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini ise 3 gün önce elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE 6 MAÇIN HEPSİNİ KAZANDI

Kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale gelen Fenerbahçe, 6 maçın hepsini kazandı. Bu karşılaşmanın rövanşı 17, 18 ya da 19 Nisan da Ülker Stadı'nda oynanacak.

KUPADA 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

DEPLASMANDA 7 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak ilk maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

TOPLAM 20 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE 34 YIL SONRA ELEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.

ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

HÜKMEN TESCİL EDİLEN MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. 1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.

EŞLEŞMELER

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1

REKABETTE 346. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya geliyor... Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kozlarını kupada paylaşacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.