Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek ve iki takım oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği ve büyük heyecanla beklenen karşılaşma 29 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Karşılaşmayı canlı olarak ATV kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında Pazar günü oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe maçın 8. dakikasında 1-0 öne geçmiş ancak Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş 3, Fenerbahçe 5 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Beşiktaş'ta kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 6 gol ile Alvaro Negredo bulunuyor.

Fenerbahçe'de kupada en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle Alper Potuk ve Fernandao bulunuyor.

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE NEFES ALDIRMADI

Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı çok büyük üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar istatistiklerde, Aykut Kocaman'ın ekibini neredeyse ikiye katladı.

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla 3-1'lik galibiyete uzanan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Beşiktaş, istatistiklerde de rakibine fark attı. İlk yarıda Fernandao'nun golüyle geriye düşen Karakartal, ikinci yarıda Vida ve Quaresma'nın (2) golleriyle 3 puana uzanarak, averajla Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ligde 3. sıraya yükseldi.

Maçın ilk 20 dakikasında tutuk bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra ise Fenerbahçe'ye adeta nefes aldırmadı. Karşılaşmayı yüzde 64 topla oynama oranıyla tamamlayan Beşiktaş, diğer istatistiklerde de rakibini geçti. Maç boyunda Şenol Güneş'in ekibi 468 isabetli pas yaparken, Fenerbahçe 227 pasta kaldı.

Özellikle kanat organizasyonlarında çok etkili olan Beşiktaş, 36-7 orta ve 13-1 isabetli orta istatistiğiyle galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi. Maç boyunca Beşiktaş, rakip kaleye 17 şut çekerken, bu şutlarda 6 kez isabet sağladı. Fenerbahçe ise 7 şutta 6 kez çerçeveyi buldu ve 1 gol attı. Beşiktaş, 90 dakika boyunca 6 kez korner kullanırken, Fenerbahçe'nin korner sayısı 1'de kaldı.