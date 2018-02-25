Bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Fenerbahçe... Türk futbolunun iki ezeli rakibi şampiyonluk yarışında çok önemli bir 90 dakikaya çıkıyor... Beşiktaş kazanırsa zirveye tutunacak, Fenerbahçe 3 puan alırsa önemli bir avantajın sahibi olacak. Kaybeden ise ağır bir yara alacak...

Boğaz’da saat 19.00’da başlayacak futbol şöleninde yıldızlar sahne alacak.. Kartal’da Pepe ile Talisca gibi önemli silahlar yok ancak Quaresma başta olmak üzere Babel, Medel, Adriano, Negredo gibi oyuncular hazır kıta... Fenerbahçe’de ise Janssen sakat, Hasan Ali Kaldırım cezalı. Son haftalarda performansını yükselten Sarı-Lacivertliler; Giuliano ve Dirar’ın yanı sıra ileri uçtaki Fernandao ile Beşiktaş karşısında sonuca gidip, zorlu deplasmandan zafer ile ayrılmayak isteyecek.

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

FENERBAHÇELİLER STADA GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu'na ulaştı.

15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın önünden 15.00'te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00'da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik tedbirleri altında tünelden stada getirilerek kontrollü bir şekilde stada alındı.

Bu arada birbirlerini uyaran Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerde cam kırmayıp, maddi zarar oluşturmadılar.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Cüneyt Çakır



SAKATLAR: Atınç Nukan (Beşiktaş), Vincent Janssen, Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)

CEZALI: Pepe, Talisca (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Alvaro Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif, Jose Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

ŞENOL GÜNEŞ “Benim Aykut Hoca ile bir problemim yok. Nerede olsa gider konuşurum. Kimse bu konu üzerinden spekülasyonlar üretmesin. Benim kimse ile bir sorunum yok. Taraftarımıza önce iyi futbol izletmek, ardından güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Eksik oyuncular bizi etkilemez. Biz sahaya çıkıp istediğimiz sonucu alacağız”

AYKUT KOCAMAN “Beşiktaş ile ilgili olarak önümüzde son 2 yıl var. Vodafone Park’taki maç sonuçları ve oyun şekli var. Şampiyonlar Ligi’nde olmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir’in geçiş yeri lig. Bayern Münih maçındaki skorun, oyunun veya eksik kalmanın olumlu ya da olumsuz etkisi bu maçta 10 dakika sürer. 10. dakikadan sonra her şey doğal seyrine döner. Biz o doğal seyirde neler olabileceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Beşiktaş açısından bu maç, kırılma maçı olarak gözüküyor.”

FİKRET ORMAN “Hafta sonu bir maç yapacağız, Bayern Münih’in gol attığındaki şarkıları rakiplerimiz kullanıyor. Geçen maçta da ‘Efendi Beşiktaş’ı kullandılar. Bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Bana da ‘Biz de Vardar Ovası’ şarkısını çalalım’ diyorlar. Biz, Türk takımının Avrupa’da yenilgisinden medet umacak bir kulüp müyüz? Beşiktaş böyle acizlik yapar mı?

EVİNDE BAŞARILI

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

VODAFONE PARK'TA FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

VIDA İLE GÖKHAN GÖNÜL'ÜN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi.

Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.

FENERBAHÇE SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

345. RANDEVU

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 123 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 38 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 136 golüne, siyah-beyazlılar 133 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE, SON 19 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 19 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 19 maçtan 10'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı. Rekabette 18'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 19 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-BJK) 18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 1 20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 4 - 2 27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2 - 2 05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0 29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 1 03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 0 - 1 07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 0 03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 2 - 3 30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 3 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 1 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 0 22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 3 29.02.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0 - 0 05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 1 - 0 07.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1 - 1 23.09.2017 Ülker Süper Lig 2 - 1

BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 25 galibiyet, 16 yenilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 52 maçın 25'ini Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi.

Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 82 gol attı, kalesinde ise 67 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 14 gol atıp, 22 gol yedi.

DERBİLER "KIZARIYOR"

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı.

Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü. İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi.

ŞUBAT DERBİLERİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor. İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi. İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

DOLMABAHÇE'DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi. Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.