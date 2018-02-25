Bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Fenerbahçe... Türk futbolunun iki ezeli rakibi şampiyonluk yarışında çok önemli bir 90 dakikaya çıkıyor... Beşiktaş kazanırsa zirveye tutunacak, Fenerbahçe 3 puan alırsa önemli bir avantajın sahibi olacak. Kaybeden ise ağır bir yara alacak...
Boğaz’da saat 19.00’da başlayacak futbol şöleninde yıldızlar sahne alacak.. Kartal’da Pepe ile Talisca gibi önemli silahlar yok ancak Quaresma başta olmak üzere Babel, Medel, Adriano, Negredo gibi oyuncular hazır kıta... Fenerbahçe’de ise Janssen sakat, Hasan Ali Kaldırım cezalı. Son haftalarda performansını yükselten Sarı-Lacivertliler; Giuliano ve Dirar’ın yanı sıra ileri uçtaki Fernandao ile Beşiktaş karşısında sonuca gidip, zorlu deplasmandan zafer ile ayrılmayak isteyecek.
SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
FENERBAHÇELİLER STADA GELDİ
Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu'na ulaştı.
15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın önünden 15.00'te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00'da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik tedbirleri altında tünelden stada getirilerek kontrollü bir şekilde stada alındı.
Bu arada birbirlerini uyaran Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerde cam kırmayıp, maddi zarar oluşturmadılar.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAKATLAR: Atınç Nukan (Beşiktaş), Vincent Janssen, Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)
CEZALI: Pepe, Talisca (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Alvaro Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif, Jose Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
EVİNDE BAŞARILI
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.
VODAFONE PARK'TA FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİ
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.
İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
VIDA İLE GÖKHAN GÖNÜL'ÜN DURUMU
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak.
FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi.
Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.
FENERBAHÇE SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
345. RANDEVU
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 123 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 38 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 136 golüne, siyah-beyazlılar 133 golle yanıt verdi.
FENERBAHÇE, SON 19 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 19 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 19 maçtan 10'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı. Rekabette 18'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 19 maçın sonucu şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-BJK)
|18.04.2010
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1 - 0
|19.09.2010
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1 - 1
|20.02.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|4 - 2
|27.10.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2 - 2
|05.02.2012
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2 - 0
|29.04.2012
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2 - 1
|03.05.2012
|BJK İnönü
|Süper Lig
|0 - 1
|07.10.2012
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3 - 0
|03.03.2013
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2 - 3
|30.11.2013
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3 - 3
|20.04.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|1 - 1
|02.11.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|2 - 0
|22.03.2015
|FB Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1 - 0
|27.09.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|2 - 3
|29.02.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2 - 0
|03.12.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 0
|05.02.2017
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|1 - 0
|07.05.2017
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1 - 1
|23.09.2017
|Ülker
|Süper Lig
|2 - 1
BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 25 galibiyet, 16 yenilgi gördü.
Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 52 maçın 25'ini Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi.
Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 82 gol attı, kalesinde ise 67 gole engel olamadı.
Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 14 gol atıp, 22 gol yedi.
DERBİLER "KIZARIYOR"
İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı.
Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü. İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi.
ŞUBAT DERBİLERİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor. İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi. İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
DOLMABAHÇE'DE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi. Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.
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