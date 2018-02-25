Beşiktaş Fenerbahçe derbi heyecanı başladı. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23. haftasında büyük derbi için saatler kaldı. İstanbul'da yağışlı bir güne başlarken futbolseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçı için saatleri saymaya başladı. Peki bugün Beşiktaş Fenerbahçe saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
SAKATLAR: Janssen, Yiğithan Güveli (Fenerbahçe),
CEZALI: Pepe, Talisca (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Alvaro Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif, Jose Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Süper Lig’de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
BEŞİKTAŞ KENDİ EVİNDE BAMBAŞKA
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.
FENERBAHÇE 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.
İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.
CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşmayı yöneten Çakır'ı görevlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
3 KIRMIZI, 26 SARI KART
Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi. Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı. Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.
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