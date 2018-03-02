Beşiktaş ile Fenerbahçe, sadece 4 gün aranın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbiden sonra iki takım Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Hızlı başlayan maçta iki taraf da erken goller bulunca maçın ilk 20 dakikası 1-1'le geçildi. 10 dakika uzatma eklenen mücadelenin son düdüğü çaldığında ortaya çıkan bilanço 4 gol 3 kırmızı karttı. Ricardo Quaresma, Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını eksik bırakırken Fenerbahçe, 9 kişi kalmasına rağmen 2-2'lik skorla 17 Nisan'daki rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etti.

Beşiktaş'ın Benfica'dan geçen sezon iki yıllığına kiraladığı ve Portekiz ekibinin hafta içerisinde sözleşme uzattığı Talisca maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı! İşte Brezilyalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Bugün sahada büyük bir mücadele oldu. Ama belli bir noktadan sonra biz de onların oyununa geldik. Onlar sürekli faul yaptılar. Biz de bir noktadan sonra onlara uyduk ve kartlar gördük."

"Geçen gün oynanan derbiyi kaybetmeleri rakipte baskı oluşturdu. Bugün kazanmaları gerekiyordu, iyi bir skor almaları gerekiyordu. Bugün en azından yenilmedik. Beraberlikle ayrıldık.

"Burada çok mutluyum. Ailem çok mutlu. Ayrılmak gibi bir niyetim hiç yoktu. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Benfica'nın sözleşme uzatmasına izin vermeseydim Avrupa'da oynamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktım. Bu yeni olan bir şey değil. Başkanın da haberi var."