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"Fenerbahçe'nin attığı gol açık ve net ofsayt, hakemin yakalaması çok zor bir pozisyon diyebiliriz. Beşiktaş ve Quaresma, bu maçta oyunu çevirmek için her türlü mücadeleyi gösterdi ve maçı kazanma sinyalini verdiler. Quaresma'ya yapılan harekette penaltı çünkü ayağına basmış. Hakem için kolay bir pozisyon değil belki ama basma var"