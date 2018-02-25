Vodafone Park'ta yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolgay, galibiyeti siyah-beyazlı taraftarlara armağan ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir maç çıkardık. Üç puanı hak ettik. Şimdi yarışa geri döndük. İnşallah böyle devam ederiz. Haftaya da zor maçımız var. Herkes bu galibiyetin tadını çıkarsın ama yarın önce Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına, sonra da ligdeki Trabzonspor karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Her zaman kendimize güveniyoruz. İkinci yarıda daha baskılı oynamaya çalıştık. Daha iyi takım olduğumuzu biliyorduk. Bunu herkes gördü. İkinci yarı çok iyi çalıştık ve üç puanı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Tolgay, maçın 30. dakikasından sonra çift forvete dönmelerinin kilidi açtığını anlatarak, "Hocamız bana 10 numara mevkisinde görev verdi. Sonra çift forvete döndük. Bu, bizim için iyi oldu. Geriden topları iyi çıkardık. Kendime güveniyorum. Hocamızın çift forvete dönmesi kilidi açtı. Riske girmemize rağmen iyi maç çıkardık. Bugün Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.