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Orman, "Bazı rakiplerimiz Bayern Münih maçında atılan gollerde çalınan müzikleri bizimle alakalı kullanıyor. Bunlar şık şeyler değil. 'Başkan biz de Vardar Ovası yapalım.' diye bana da talep geliyor. Böyle bir şey Beşiktaş'a yakışır mı. Biz asla öyle şeylerin içinde olmayız. Görgümüzle, Türk sporuna faydalı olacak gayretin içinde olacağız." ifadelerini kullanmıştı.