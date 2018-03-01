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Beşiktaş ile Fenerbahçe, sadece 4 gün aranın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbiden sonra iki takım Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Goller kadar olayların damga vurduğu derbide yumruklar konuştu, 3 kırmızı kart çıktı!