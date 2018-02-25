Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar derbide özel bir konuk ağırladı. Muş'taki trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Kara Kartal'ın davetlisi olarak maçı izledi.

Talha Gül, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçik'lere yazdığı mektupla gündeme gelmişti.

Öte yandan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı tamamen doldurdu. Derbi mücadelesini 35 bine yakın taraftar izledi.

Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un başında bulunan Rıza Çalımbay ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştırına Gordon Milne de takip etti.