GUTİ, REAL'İN YILDIZI İLE GELİYOR: HAKİMİ!
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti. Burada Guti Hernandez'i, Güneş'in yardımcısı olarak siyah-beyazlılara dönmeye ikna etmeye çalıştı.
Real Madrid'in efsane futbolcularından olan ve eflatun-beyazlıların U19 takımını çalıştıran Guti'nin Beşiktaş'ın teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Başkan Orman'ın ikinci planı ise Real Madrid'in genç sağ beki Achraf Hakimi'yi bitirmekti.
DÜNYA KUPASI'NDA
İspanyol deviyle hala sözleşme yenilemeyen ve Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Hakimi'nin bağlı olduğu menajerlik şirketindeki yetkililerle Madrid'de görüşen Orman, transfer için zemin yokladı.
Faslı sağ bekin Real Madrid'in U19 takımındaki hocası olan Guti'nin de toplantıda hazır bulunduğu aktarıldı. Guti'nin Hakimi'nin gelişimi için Beşiktaş'ın en iyi tercih olacağı konusunda menajerine telkinlerde bulundu.
GRADEL, CİMBOM'A ÖNERİLDİ
Kadrosunu UEFA’nın koyduğu kısıtlamalara bağlı olarak kiralama formülü ile güçlendirmek isteyen Galatasaray’a, Bournemouth’un Fildişili sol kanat futbolcusu Max Gradel önerildi.
Boutnemouth’un 30 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da kiralık olarak göndermeyi düşündüğü öğrenilirken Max Gradel’in de Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan G.Saray’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu konuda kararı Fatih Terim verecek.
TELLES MÜJDESİ
Porto'daki başarılı performansıyla Avrupa’nın transferdeki gözdesi haline gelen Alex Telles için Fransız basınından ciddi bir iddia gündeme geldi. PSG’İN G.Saray’ın eski yıldızını transfer listesine aldığı iddia edildi. Telles, Fransız kulübüne imza atarsa G.Saray kardan %10 pay alacak. (Akşam)
ÇILGIN İDDİA: NAİNGGOLAN
Yaz transfer döneminin resmen başlamasının üstünden henüz kısa bir süre geçmişken İtalya'dan futbol dünyasını sarsacak bir iddia geldi.
Çizme basınından Calcio Mercato, Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin takımın yıldız isimlerinden Radja Nainggolan'ı çeşitli kulüplere önerdiğini ve bunlar arasında iki Türk takımının da olduğunu yazdı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
Gündeme bomba gibi düşen haberde Belçikalı yıldızın "transfer sihirbazı" olarak bilinen Monchi tarafından yakın dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü.
İŞTE GOMİS'E GELEN TEKLİF
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Gomis için doğru bir fiyat, Galatasaray'ın lehine bir fiyat gelirse biz de mutlu oluruz" sözlerinin perde arkası aralanıyor.
Fransız yıldızın menajeri Étienne Mendy'nin 3 gün önce tek başına İstanbul'a geldiği ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşme yaptığı ortaya çıktı. Mendy, oyuncusuna Çin'den gelen teklifi iletti ve zam istedi.
GEÇEN YIL 6.4 MİLYON EURO KAZANDI
Köln'ün Fransız forveti Modeste'yi geçen sezon 29 milyon Euro bonservisle Çin'in Quanjian takımına götüren Étienne Mendy, Galatasaray yönetimine de Gomis için Çin restini çekti. İmza parası ve şampiyonluk primi ile 6.4 milyon Euro kazanan Gomis'in önümüzdeki sezon sözleşmesinde yazan garanti ücreti 3.3 milyon Euro. Menajeri Mendy, Çin'den yıllık 7 milyon Euro teklif aldığı oyuncusunun ücretine zam talep ediyor. (Sabah)
BEŞİKTAŞ ARADIĞI 10 NUMARAYI BULDU!
Beşiktaş, 2015 yaz transfer döneminde de gündemine gelen Kerem Demirbay'ı yeniden listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Yılmaz Şanlı ile temas kurarak, "Takımından ayrılma durumu olursa, teklif sunmaya hazırız" mesajını iletti.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve Hoffenheim teknik heyetinin 5'li orta saha sistemi nedeniyle istediği kadar süre alamayan Kerem'in değeri 12 milyon Euro... Alman Milli futbolcu, kulübüyle sözleşmesini 5 Nisan 2018'de, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzattı.
RAFAEL'İ GUEDES AİLESİ İKNA ETTİ
Rafael'in Beşiktaş'ı tercih etmesinde Lyon'da birlikte oynadığı siyah-beyazlıların eski yıldızı Marcelo Guedes'in etkili olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızın eşinin de sosyal medyadan Rafael'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı ortaya çıktı. (Sabah)
BEŞİKTAŞ'TA FORVETE 1.92'LİK FORVET
Bu sezon santrfor bölgesindeki isimlerden verim alamayan Beşiktaş, yeni ama tanıdık bir isimle ilgileniyor. Bu futbolcu, daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan, geçen sezona Rubin Kazan'da başlayıp daha sonra Hannover'e transfer olan Jonathas.
29 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.92 m. boyunda. Kale önünde etkili olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen yıl Alman ekibinde istikrarı yakalayamadı ve 12 maçta 3 gol-3 asist üretebildi. (Sözcü)
FENERBAHÇE'YE KONGO'LU FORVET
Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Everton forması giyen Yannick Bolasie'nin kiralanması için çalışmalara başladı.
2 sezondur Everton forması giyen Yannick Bolasie, geçen sezon sakatlıkları sebebiyle bir türlü form tutamamıştı. Sezonu 16 lig maçına çıkarak tamamlayan Bolasie, 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. (Milliyet)
FENERBAHÇE'DE BİR AYRILIK DAHA!
Fenerbahçe'de Josef en çok teklif alan isimlerin başında geliyor. Sambacıyı ülkesi Brezilya, Arap ülkeleri ile Çin ve Japonya'dan isteyen birçok kulüp var.
Transfere kaynak oluşturmak zorunda olan sarı-lacivertlilerin yeni yönetimi, Josef'i istemeyerek de olsa satmaya hazır. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan 29 yaşındaki futbolcunun satışından 8-10 milyon euro civarında bir gelir hedefleniyor.
FENERBAHÇE'DE KALECİ ARAYIŞLARI
Fenerbahçe'de kaleci bölgesi için uzun yılları kapsayacak bir planlama yapılması amaçlanırken, bu doğrultuda Altınordu’nun genç yıldızı Berke için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yıl takıma katılmasa bile mutlaka bonservisinin veya satın alma önceliğinin alınması hedeflenen genç oyuncunun yanı sıra bir de mevcut kaleci problemini ortadan kaldıracak bir transfer yapılması hedefleniyor.
Bunun içinde Comolli’nin scout ekibi yaklaşık 10 isim belirlerken, bu isimlerden ikisi ise şartlarından dolayı ön plana çıktı. Bu isimlerden biri Fenerbahçe’nin eski gözdesi David Ospina...
Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve bir türlü istediği forma şansını bulamayan Kolombiyalı eldiveni makul ücretler çerçevesinde kadroya katmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, bu konuda Damien Comolli’nin Arsenal ile olan ilişkilerine de güveniyor.
BUFFON PSG’YE GİDERSE...
Kale için bir diğer yabancı aday ise PSG’nin Alman kalecisi Kevin Trapp... PSG’nin Barcelona’ya karşı 6-1’lik tarihi yenilgisinde kaleyi koruyan isim olan Trapp da geçtiğimiz yıl 2. kaleci konumuna düştü. Özellikle Buffon’un olası transferiyle birlikte 3. kaleci pozisyonuna düşme ihtimali bulunan Alman eldivenin bu durumunu takipte olan Sarı-Lacivertliler, bu oyuncu için de uygun şartlar oluşabileceğine inanıyor. (HTSpor)
BARCELONA'DA 3 TAKVİYE
Başkan Ali Koç’un Damien Comolli’nin basın toplantısında kendisine yöneltilen, “İyi ilişkileriniz olan Barcelona’dan transfer yapacak mısınız?” sorusuna verdiği, “Bütün ilişkilerimizi kullanmaya çalışacağız. Fakat özellikle Avrupalılar bu konulara duygusal bakmıyor” yanıtı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Bu doğrultuda Katalan kulübünden 3 isim kiralanmak için ön plana çıkıyor. İşte o isimler: Stoper Yerry Mina, Orta saha Denis Suarez, Forvet oyuncusu Paco Alcacer. 3 oyuncu da mevkileri itibariyle Fenerbahçe için kritik olabilecek transferler olarak dikkat çekiyor. (HTSpor)
IMBULA AŞKI!
UEFA ile Finansal Fair Play konusunda 4 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu yüzden kiralık oyuncuların isimleri öne çıkıyor.
Fernando’nun yanına, Donk’la forma rekabetine girişecek Şampiyonlar Ligi ayarında bir yıldız arayan Galatasaray, daha önce de ilgilendiği Giannelli İmbula’da karar kaldı. Bir yandan Fransız yıldızla temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da Stoke City yönetimiyle görüşmelere başladı.
24 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Igor Tudor’un alınmasını istediği isimler arasında yer alan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 1 Şubat 2016’da Porto’dan 24 milyon 250 bin Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu. (HTSpor)
STOKE, NDİAYE'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Küme düşmesine rağmen Stoke City, gelecek sezon yeniden Premier Lig’e dönme hesapları yapıyor. Bu yüzden takımda Badou Ndiaye gibi isimleri tutmayı hedefliyor. Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro’ya sattığı Senegalli yıldızı kiralamak için teklif yaptı. Ancak Stoke City, oyuncunun gelmek istemesine rağmen Ndiaye’yi takımda tutmak istediklerini iletti. (HTSpor)
NAGATOMO BİTTİ BİTİYOR!
Inter'in bonservisi için 3 milyon Euro istediği Nagatomo için yapılan pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın yürüttüğü görüşmelerde İnter’in 2.3 milyon Euro’ya kadar düştüğü, Galatasaray’ın 2 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi planladığı bildirildi. Dünya Kupası’nda bulunan Samuray da Galatasaray ile yapılan görüşmeleri yakından takip ediyor. (HTSpor)
MUĞDAT İMZAYI BEKLİYOR
Cimbom'un ilk transferi olan Muğdat Çelik imza atmak için geri sayıma geçti. Akhisar’da forma giyen hücum oyuncusuyla 3 yıllığına ön protokol yapılmıştı. Tatile çıkan Muğdat Çelik, yönetimden haber bekliyor. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Akhisar’da toplam 35 maçta 7 gol, 8 asistlik performans göstermişti. (HTSpor)
NEGREDO TURU
Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş’ta gözler elden çıkarılacak oyunculara çevrilirken listenin en başında yer alan Alvaro Negredo için seferberlik ilan edildi. Sezon başında 2 milyon 500 bin Euro’ya Valencia’dan transfer edilen ve yıllık da yaklaşık 4,5 milyon Euro kazanan İspanyol forvet için başkan Fikret Orman’ın bizzat kendisinin takım arama kararı verdiği öğrenildi.
Bu doğrultuda İspanya’ya çıkarma yapan Orman’ın burada bazı menajerler ve kulüp yetkilileri ile bir araya geleceği kaydedildi. Negredo’nun da futbol hayatına ülkesinde devam etme isteği nedeniyle bazı La Liga ekiplerinin temsilcileri ile masaya oturacak olan Fikret Orman, istediği teklifi alması halinde transfer için düğmeye basacak.
BAŞKANIN İNANCI TAM
Başkan Fikret Orman, İspanya’da aradığını bulamazsa dümeni önce İngiltere’ye kıracak. Burada da iyi ilişkiler içinde olduğu bazı kulüp yöneticilerine Negredo’yu önerecek olan Siyah-Beyazlı kulübün başkanının son durağı ise Almanya olacak. En kötü ihtimalle İspanyol golcünün maliyetinden kurtulmanın planlarını yapan Orman’ın, bu Avrupa turundan bir hayli umutlu olduğu ve Alvaro Negredo’yu elden çıkaracağını düşündüğü öğrenildi. (HTSpor)
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