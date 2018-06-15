23 | 37

FENERBAHÇE'DE KALECİ ARAYIŞLARI



Fenerbahçe'de kaleci bölgesi için uzun yılları kapsayacak bir planlama yapılması amaçlanırken, bu doğrultuda Altınordu’nun genç yıldızı Berke için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yıl takıma katılmasa bile mutlaka bonservisinin veya satın alma önceliğinin alınması hedeflenen genç oyuncunun yanı sıra bir de mevcut kaleci problemini ortadan kaldıracak bir transfer yapılması hedefleniyor.