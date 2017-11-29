Beşiktaş-Galatasaray bilet fiyatları! Derbi bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiyi bekleyen taraftarlar internet üzerinden "Beşiktaş - Galatasaray derbisi bilet fiyatları" ve "Derbi maç biletleri satışa çıktı mı?" diye araştırıyor. Milyonlarca taraftarın beklediği derbi biletleri satışa çıktı. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Derbiyle ilgili bir diğer merak edilen soruda bilet fiyatlarının ne kadar olacağıydı. Derbinin bilet fiyatlarıda yapılan açıklamayla duyuruldu. Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatlarının 150 ile 450 TL arasında değişeceği bildirildi. İşte tribün dağılımına göre biletlerin fiyatları;

Kategori 1: 450

Kategori 2: 400

Kategori 3: 350

Kategori 4: 325

Kategori 5: 300

Kategori 6: 275

Kategori 7: 160

Kategori 8: 150

VIP: 800

1903 A-E Blok: 800

1903 B-D Blok: 850

1903 C Blok: 900

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

BİLETİMİ NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

Biletinizi www.passo.com.tr, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

*Vodafone Park Bilet Gişesi’nden satış yapılmayacaktır.

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Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri

Derbi bilet fiyatları