Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Feyyaz Uçar'ı unutmadı

Vodafone Park'taki etkinliğin ilk konuğu ise siyah-beyazlı takımın eski golcülerinden Feyyaz Uçar oldu. "Vodafone KaraKartal Hareketi" kapsamında düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Feyyaz Uçar, etkinlikte 1990-1991 sezonundaki şampiyonlukla ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de başarı, centilmenlik, rekorlar ve fedakarlıklarla dolu kulübün tarihinin bu şekilde anılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise Beşiktaş Kulübü ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasının başlangıcından bu yana Beşiktaş markasına ve Vodafone Park'a büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak düzenlediğimiz unutulmayANLAR buluşmaları da Vodafone KaraKartallılara sunduğumuz ayrıcalıklardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

DERBİ ÖNCESİNDE DOSTLUK YEMEĞİ

Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin yöneticileri, derbi maç öncesi dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Vodafone Park'taki bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, yöneticiler Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse, Galatasaray Kulübü adına da başkan yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır ile yönetim kurulu üyeleri Alper Narman, Ural Aküzüm, Ali Yüce, İsmail Sarıkaya, Mehmet Can Topsakal katıldı.

FİKRET ORMAN, GAZİLERİ KONUK ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Murat Bakbak, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, gaziler temsilcisi Şakir Gülmez ve gazileri kulüp binasında ağırladı.

Ziyarette siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse de hazır bulunurken, gazilerle bir süre sohbet eden Fikret Orman, fedakarlıklarından dolayı onlara şükranlarını iletti.

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