3 | 14

"KARTAL, HAKEMİ KURTARDI"

"Kara Kartal öyle bir pençe attı ki Galatasaray toz gibi dağıldı. Skor 3-0 ama 9-0 da bitebilirdi. Lider takım Vodafone Park'a sanki gezintiye gelmiş gibiydi.