Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri, satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın biletleri, 150 ile 900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı saat 19.30'da Vodafone Park'ta konuk edecek.

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