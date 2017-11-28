Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi kim olacak?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor, gözler cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde... Futbolun en önemli aktörlerinden hakemlerle ilgili tartışmalar sürerken bu kritik maçı kimin yöneteceği merak konusu... Biz de konuyu Habertürk yazarları Bülent Yavuz ve Atilla Türker'e sorduk

İşte iki yazarımıza göre derbiyi yönetmesi beklenen isimler:

BÜLENT YAVUZ: AYDINUS'UN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

"Benim karakterim Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na bu konuda saygı duymak ve isme karışmamaktadır. Ancak zaman zaman medyada büyük maçların hakemleriyle ilgili olarak bir sürü haber çıkıyor. Şimdi de Beşiktaş - Galatasaray derbisi var. Bu maçı zaten yönetecek olan hakem 2-3 kişiden ibarettir. Dolayısıyla Fırat Aydınus ismi ön plana çıkıyor. Ancak tadir tabii ki de MHK'nindir."

ATİLLA TÜRKER: FAVORİ AYDINUS, PLASE AYDINUS, SÜRPRİZ AYDINUS

Habertük yazarı Atilla Türker ise konuyla ilgili ilginç bir yaklaşımda bulundu. Türker, "Favori Fırat Aydınus, plase Fırat Aydınus, sürpriz Fırat Aydınus" diyerek mücadeleyi Fırat Aydınus'un yöneteceğini işaret etti.

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