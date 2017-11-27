Beşiktaş-Galatasaray derbisinin İddaa oranları - Beşiktaş Galatasaray maçı iddaa

Süper Lig'de 14. haftada oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin İddaa oranları belli oldu. Buna göre; Beşiktaş: 1.75, Beraberlik: 3.20, Galatasaray: 3.10 olarak belirlendi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 27, 2017

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