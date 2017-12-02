Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? BJK GS derbisi saat kaçta?

Beşiktaş - Galatasaray maçı için milyonlarca futbolsever heyecanla maç saatini beklemeye başladı. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasıyla zirve yarışında yeni bir dönem başlayacak. Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a karşı kazanarak hem liderlik koltuğunu korumanın hem de Beşiktaş'la arasındaki puan farkını yükseltmenin peşinde. Öte yandan Beşiktaş ise galibiyet alarak puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HAKKINDA TÜM DETAYLAR

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 13. hafta karşılaşmasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Igor Tudor yönetimindeki lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligdeki liderlik yarışında önemli bir karşılaşma olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde futbolseverler de heyecanla maçı bekliyor.

BJK - GS derbisi, saat 19:30'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı maçta Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yardımcı hakem olarak görev alacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği zorlu karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Beşiktaş ve Galatasaray, son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşmış ve Beşiktaş bu karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

● Ligde geçen 13 haftada 29 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile karşılaştı ancak bu 3 maçtan da galibiyet alamadı. (1 beraberlik, 2 mağlubiyet)

● Beşiktaş ise ligde geçen 13 haftada 23 puan topladı ve 4. sırada konumlandı. Öte yandan Beşiktaş da ligde bu sezon oynadığı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında galibiyet alamadı. (2 beraberlik, 1 mağlubiyet)

● Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde G grubunda mücadele eden Beşiktaş, 5 maçta 11 puan toplayarak gruptan lider olarak çıkmayı garantilemiş ve bu başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı ünvanını elde etmişti.

● İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş 3 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti.

● Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı ve bu maçların 3'ünü kaybetti.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

● Galatasaray, oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 lig maçında rakip kaleye 6 gol gönderirken kalesinde de 3 gol gördü.

● Galatasaray, oynadığı son 5 lig maçında 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Beşiktaş, evinde Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta da gol yedi.

● Hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı 6 karşılaşmada, Galatasaray 4 kere kazanırken Beşiktaş 1 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

● Beşiktaş, ligde Galatasaray ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 2 MAÇTAKİ EN BÜYÜK SORUNU GOL ATMAK

Derbi maçı öncesinde Beşiktaş'ın en büyük sorununun gol sıkıntısı olduğu net bir biçimde ortada.

Quaresma, Oğuzhan, Talisca, Babel ve Cenk Tosun'un yanı sıra Negredo gibi bir santrafora ve Lens gibi bir hücumcuya sahip olan Siyah Beyazlılar, lig maçlarında bir türlü istenilen patlamayı yapamadı. Geçtiğimiz iki sezona göre gol sayısında belirgin bir azalma olan Beşiktaş 13 maçta 19 golde kaldı. Oysa bu rakam geçen sezon 24 iken bir önceki sezonda 30'a kadar çıkmıştı. Cenk Tosun 5 ve Babel de 4 golle Siyah Beyazlıların en önemli golcüleri olarak öne çıkarken Talisca, Lens, Negredo ve Quaresma bu ikilinin gerisinde kaldı.

3 golü bulunan Talisca ile beraber hücum hattının diğer oyuncuları olan Quaresma, Negredo ve Lens 1 golde kalırken, sezonun en sesiz oyuncusu Oğuzhan Özyakup henüz gol atamadı.

TOLGA CİĞERCİ VE LATOVLEVİCİ YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbi maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan Jason Denayer'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz'in ise özel maske ile maçta görev yapması bekleniyor.

PEPE İYİLEŞTİ, TOSİC VE MEDEL'İN CEZASI BİTTİ

Geçtiğimiz hafta 0-0 berabere biten Evkur Yeni Malatyaspor maçının ısınma dakikalarında sakatlanarak kadrodan çıkartılan Pepe, iyileşerek hafta içinde yapılan takım antrenmanlarına çıktı. Pepe'nin iyileşmesinin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Tosic ve Medel'in de cezasının bitmesi Şenol Güneş'i kadro konusunda oldukça rahatlatmış durumda.

Siyah Beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi ceza sınırında olan tek isim ise Ryan Babel. Derbi öncesi 3 sarı kartı bulunan Hollandalı oyuncu Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Kayseri deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Lig maçlarında ise en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0'lık sonuçlarla aldı.

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