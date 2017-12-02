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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve sarı-kırmızılı rakibiyle olan puan farkını 3'e indirdi. Igor Tudor yönetiminde çıktığı 8 büyük maçın 7'sinde kaybeden ve sadece 1 puan toplayan Galatasaray ise yarışta yara aldı. Tudorlu Galatasaray'ın büyük maç performansı sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı için yapılan caps'ler...