Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? Derbi hangi gün?

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Igor Tudor yönetimindeki lider Galatasaray, deplasmanda Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a konuk olacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 23 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, evinde 29 puanla lider Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi heyecanının yaşanağı zorlu karşılaşma öncesinde maçın yayınlanacağı kanal ve maçın başlama saati araştırılıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Yarın (Cumartesi) saat 19:30'da başlayacak olan maç canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki son 10 maçta 5 kere Galatasaray, 3 kere de Beşiktaş galip geldi. İki karşılaşma ise berabere sonlandı.

Beşiktaş, ligde geçen 13 haftada 23 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

Galatasaray ise, ligde geride kalan 13 haftada topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda.

Beşiktaş, oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 lig maçında rakip kaleye 6 gol gönderirken kalesinde de 3 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 lig maçında 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray, son deplasman maçında Başakşehir'e 5-1 kaybetti.

Beşiktaş, evinde oynadığı son maçta Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta ligde en golcü oyuncu sıralamasında attığı 5 golle Cenk Tosun, 4 golle Ryan Babel ve 3 golle Anderson Talisca bulunuyor.

Galatasaray'da ligde en golcü oyuncu sıralamasında attığı 13 golle Bafetimbi Gomis, 6 golle Tolga Ciğerci ve 4 golle Maicon bulunuyor.

Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği 6 maçta, Galatasaray 4 kere kazanırken Beşiktaş 1 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş, evinde Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta da gol yedi.

Beşiktaş, ligde Galatasaray ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Yasin, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis

BEŞİKTAŞ'IN SON 2 MAÇTAKİ EN BÜYÜK SORUNU GOL ATMAK

Derbi maçı öncesinde Beşiktaş'ın en büyük sorununun gol sıkıntısı olduğu net bir biçimde ortada.

Quaresma, Oğuzhan, Talisca, Babel ve Cenk Tosun'un yanı sıra Negredo gibi bir santrafora ve Lens gibi bir hücumcuya sahip olan Siyah Beyazlılar, lig maçlarında bir türlü istenilen patlamayı yapamadı. Geçtiğimiz iki sezona göre gol sayısında belirgin bir azalma olan Beşiktaş 13 maçta 19 golde kaldı. Oysa bu rakam geçen sezon 24 iken bir önceki sezonda 30'a kadar çıkmıştı. Cenk Tosun 5 ve Babel de 4 golle Siyah Beyazlıların en önemli golcüleri olarak öne çıkarken Talisca, Lens, Negredo ve Quaresma bu ikilinin gerisinde kaldı.

3 golü bulunan Talisca ile beraber hücum hattının diğer oyuncuları olan Quaresma, Negredo ve Lens 1 golde kalırken, sezonun en sesiz oyuncusu Oğuzhan Özyakup henüz gol atamadı.

TOLGA CİĞERCİ VE LATOVLEVİCİ YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbi maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan Jason Denayer'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz'in ise özel maske ile maçta görev yapması bekleniyor.

PEPE İYİLEŞTİ, TOSİC VE MEDEL'İN CEZASI BİTTİ

Geçtiğimiz hafta 0-0 berabere biten Evkur Yeni Malatyaspor maçının ısınma dakikalarında sakatlanarak kadrodan çıkartılan Pepe, iyileşerek hafta içinde yapılan takım antrenmanlarına çıktı. Pepe'nin iyileşmesinin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Tosic ve Medel'in de cezasının bitmesi Şenol Güneş'i kadro konusunda oldukça rahatlatmış durumda.

Siyah Beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi ceza sınırında olan tek isim ise Ryan Babel. Derbi öncesi 3 sarı kartı bulunan Hollandalı oyuncu Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Kayseri deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

MAİCON VE NDİAYE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA RYAN BABEL CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 15. haftadaki Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak.

Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son galibiyetini 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.

VODAFONE PARK'TA İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen şu ana dek Vodafone Park'ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi.

Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.

1 MİLYARLIK DERBİ

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak derbi, piyasa değeri bir milyar lirayı aşan futbolcuların mücadelesine sahne olacak.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde iki takımın piyasa değeri 1 milyar 31 milyon 700 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Beşiktaş, 533,6 milyon lira ile Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek takım olarak gösterildi.

Verilerde en değerli ikinci takım olarak yer alan Galatasaray kadrosunun tahmini değeri ise 498,1 milyon lira olarak belirtildi.

En değerli isim Talisca

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında en değerli isim olarak Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Anderson Talisca ön plana çıkıyor.

Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Talisca, 60,7 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un değeri 56,1 milyon olarak tahmin edilirken, forvet Cenk Tosun'un değeri ise 49 milyon lira olarak aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in 46,7, Gökhan Töre 37,4, Gary Medel de 35 milyon liralık piyasa değerleriyle öne çıkan diğer oyuncular oldu.

Galatasaray'ın en değerlisi Muslera

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 51,4 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 42 milyon lira ile ikinci sırada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in değerleri 37,4'er milyon lira, Bafetimbi Gomis'in ise 18,7 milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Türk oyuncular içinde Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci 21'er milyon lirayla başı çekti.

REKABETİN GOLCÜLERİ

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Lig maçlarında ise en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0'lık sonuçlarla aldı.

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Beşiktaş - Galatasaray