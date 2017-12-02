Beşiktaş-Galatasaray maçı kaç ülkede yayınlanacak?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Maç sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinden canlı olarak takip edilecek.





Skorer'in haberine göre; şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede tam 43 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Canlı yapacaklar arasında Endonezya, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kongo, Fransa gibi ülkeler bulunuyor.