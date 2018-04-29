Türk Telekom Stadı'nın uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oynandı... Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş karşı karşıya geldi. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 21. şampiyonluğa yelken açtı... Zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş ise 62 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında galibiyete getiren gollerin hazırlayıcıları ise bek oyuncuları Yuto Nagatomo ve Martin Linnes oldu.

Mücadelenin 2. golünü atan Garry Rodrigues, ilk golü atan Fernando ve ilk golün hazırlayıcısı Yuto Nagatomo, maç sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Garry Rodrigues "Hem benim için hem takımımız içni fantastik bir geceydi. Gol attığım için çok mutluyum. Sahada son ana kadar mücadele eden, şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Fernando ise şunları söyledi:

"Önemli bir maçtı. Maça iyi başlamak çok önemliydi, golü erken bulmak da önemliydi. Bu tip erken bulunan goller, rakibin direncini düşürüyor. Hem ben attığım için, hem de erken geldiği için mutluyum. Önümüzde 3 final maçı daha var, odaklanmamız gereken 3 maç daha var. İçeride, dışarıda... Kalan maçlarımızın, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından farkı olmayacak. Kalan 3 maçta da elimizden geleni yapacağız."

Nagatomo'nun maç sonu açıklamaları ise şöyleydi:

"Burada olduğum için çok çok mutluyum. Çok mücadele ettik. Ben de her geçen maç daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Bugün galibiyeti hak ettik. Maçın genelinde iyi mücadele eden ve galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı. Ben de kendi performansımdan memnunum."

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Nagatomo, takımda kalıp kalmayacağı sorusunu ise "Burada olduğum için, Fatih hocayla çalıştığım için, stadımız, taraftarımız, camiamız gibi güzellikler olunca tabii ki Galatasaray'da kalmak istiyorum." ifadeleriyle yanıtladı.