Spor Toto Süper Lig'in 23. ve 24. haftalarındaki zorlu dönemeçte Fenerbahçe ile Trabzonspor'u mağlup ederek 6 puan alan Beşiktaş, 25. haftada son haftaların formda takımı Gençlerbirliği'ni ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılırken Vodafone Park'ta bir ilk yaşandı.

Beşiktaş'ın ana sponsorunun aboneleri arasında düzenlenen 'Beşiktaşımızın golü' adlı yarışmayı kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca'nın golünün anonsunu yaptı. Ebru Ercan'ın anonsuyla birlikte bütün stat, 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yaptı.

Öte yandan maçın devre arasında dijital izleme projesi "Vodafone Geleceğin KaraKartalı" kapsamında seçilen İsmail Yavuz Tepe, Neçirvan Fırat Ertekin, Emirhan Balarısı ve Ahmet Ege Karagöz, yeteneklerini sergiledi.