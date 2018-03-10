Spor Toto Süper Lig'de üst üste oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 6 puanla ayrılan Beşiktaş, son haftaların formda takımı Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek lider Galatasaray'ı maç fazlasıyla yakaladı. Mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu'nun kararları tartışma yarattı. HTSPOR Yazarı Bülent Yavuz, maçı ve mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun performansını değerlendirdi. İşte Yavuz'un yorumları...

Kara Kartal, Vodafone Park'ta çok üstün oynamasına rağmen 90 dakikaya ancak 1 gol sığdırabildi. Tolgay'ın ve Atiba'nın öne çıktığı müsabakada Gençlerbirliği birkaç pozisyon dışında Beşiktaş'a karşı koyamadı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu bu statüdeki maç için atama yapılırken tepki alsa da karşılaşmada çok güzel işler yaparak bence kamuoyundan olumlu not aldı. Tabii ki hataları yok mu? Var. Faul değerlendirmelerinde kısmen hatalar yaptı. Bütün bunlara rağmen bir iki tane önemli hatası vardı. Bir hatası Gençlerbirliği aleyhine oldu. Jailton koşarken Medel'in kendisine müdahalesi vardı. Bu pozisyon ceza alanı içerisinde içerisindeydi. Mustafa Öğretmenoğlu'nun penaltı çalması gerekirdi.





Diğer belirgin hatası ise ceza alanı içerisinde Atiba'nın Pogba tarafından çelme tarafından düşürülmesine seyirci kalmasıydı. Burada bir karambol de söz konusuydu. Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu pozisyonu görmediğini değerlendiriyorum. Her ne kadar ceza alanında penaltı düdüğü çalamamak önemli hakem yanlışı olsa da Mustafa Öğretmenoğlu'nun 90 dakika boyunca olumlu işler yaptığını ve gelecek için bu tür maçlar adına umut verdiğini söyleyebilirim.