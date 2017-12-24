Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş ve bazı futbolculara yönelik eleştiriler artarken, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil çarpıcı açıklamalar yaptı. Ürkmezgil, "Bazıları ellerini boşuna ovuşturuyor. Kimse boş hayallere kapılmasın. 3 kere yenildi diye Beşiktaş yıkılmaz" diye konuştu.
Ürkmezgil, Sivasspor karşısında oyunun başından sonuna kadar üstün oynadıklarını ileri sürerek, "Ayrıca diğer puan kaybettiğimiz maçlara da bakın, hep aynı olay. Rakipler kapanıyor. Biz oynuyoruz, onlar direniyor. İnanılamayacak pozisyonlar sonrası puan kaybediyoruz. Ancak bu maçlar bizim kötü takım olduğumuzu göstermez. Futbolda bu tip sonuçlar çıkabiliyor. Elbette ki ikinci yarıda hocamız bunun çarelerini bulacak, gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
''HEDEFLEDİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ''
"Taraftarlarımız paniğe kapılmasın. Rahat kazanabileceğimiz maçı kaybettik ama asla umutsuz olmayacağız. Her kötü sonuç sonrası bazı çatlak sesler çıkabiliyor. Biz yönetim olarak, camia olarak Şenol Güneş hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. İlk yarıda çok yoğun bir dönem geçirdik. Şampiyonlar Ligi ve lig maçları üst üste geldi. Ancak buna rağmen takımımız yine de futbol olarak iyi görüntü verdi. Ligin ikinci yarısında işler daha da iyi olacak. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Şu anda ligde 6-7 takım puan olarak birbirine yakın. Biz bu kadar sürpriz puan kayıplarına rağmen hala şampiyon adayıysak normal sonuçlarımızı aldığımızda nasıl bir fark yaratacağımız ortada. Ligin ikinci yarısında camia olarak kenetlenmeli ve hocamızın, takımımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz, hem Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, hem de ligde hedeflediğimiz yere geleceğiz."
Ahmet Ürkmezgil, sürekli transfer haberleriyle gündemde olan Cenk Tosun için ise, "Şu anda somut bir şey yok. Zaten ara transferde gitmesine sıcak bakmıyoruz. Ancak çok astronomik bir teklif olursa düşünürüz. Başkanımız bu konudaki görüşlerini zaten açıkladı. Hocamız da öyle. Dediğim gibi reddedilemeyecek bir teklif gelirse yerine kaliteli bir golcü almak kaydıyla transfer olabilir. Yoksa normal şartlarda böyle bir transfer gerçekleşmez" dedi.
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