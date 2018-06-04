Beşiktaş, golcülerini tutamıyor

Beşiktaş, son 4 sezonda en çok gol atan oyuncularını tutmayı başaramadı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezonda attıkları gollerle dikkati çeken Demba Ba, Mario Gomez, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca, başarılı performanslarının ardından takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'ta golcü oyuncuların gidişi Demba Ba ile başladı. Siyah-beyazlı ekibin İngiltere'nin Chelsea takımından 2014-2015 sezonu öncesi transfer ettiği Senegalli oyuncu, kısa sürede başarılı performans gösterdi. Beşiktaş'ta 2014-2015'te 18 Spor Toto Süper Lig golüne imza atan Demba Ba, Avrupa maçlarında 8 ve Türkiye Kupası'nda bir kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı formayla 27 gol kaydeden Senegalli oyuncu, 13 milyon avro bedelle Çin'in Şanghay Shenhua ekibine transfer oldu.

MARİO GOMEZ DE BİR SEZON OYNADI

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonuna giren Beşiktaş, Demba Ba'nın ardından golcü eksikliğini İtalya'nın Fiorentina ekibinden Alman oyuncu Mario Gomez'i kiralayarak giderdi.

Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı ekipte Gomez de attığı gollerle bu başarıda önemli pay sahibi oldu. Ligde 26 gol atan Alman oyuncu, sezonu gol krallığıyla tamamladı. Avrupa kupalarında fileleri 2 kez havalandıran ve 28 golle Beşiktaş'ın en golcü yabancı oyuncu unvanını elde eden Mario Gomez, bu performansının ardından siyah-beyazlı ekiple devam etmeme kararı aldı ve Wolfsburg tarafından transfer edildi.

CENK TOSUN DA BAŞARILI PERFORMANSININ ARDINDAN GİTTİ

Siyah-beyazlı ekipte attığı gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken bir başka isim Cenk Tosun oldu.

Mario Gomez'in ayrılmasının ardından kendini gösterme fırsatı bulan Cenk Tosun, 2016-2017'de ligde 20 ve Avrupa kupalarında 4 gol atarak takımının en golcü oyuncusu konumunu kazandı. 2017-2018 sezonun ilk bölümünde de siyah-beyazlı formayla 8 lig, 4 Avrupa ve birer Süper Kupa ile Türkiye Kupası golüne imza atan Cenk, 14 golle sezonun ilk yarısında takımının en golcü oyuncusu oldu. Cenk, bu performansı sonrası devre arasında 22 milyon avro bonservis bedeliyle İngiltere'nin Everton takımına verildi.

ABOUBAKAR'I TUTAMADI

Beşiktaş, 2017-2108'de Cenk Tosun'un ardından en golcü ikinci oyuncu olan Vincent Aboubakar'ı da kadroda tutmayı başaramadı.

2017-2018'de Porto'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Aboubakar, Süper Lig'de 12 gol atarken, Avrupa maçlarında 6 ve Türkiye Kupası'nda bir kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takımdaki kariyerini 19 golle tamamlayan Aboubakar, bir sonraki sezon takımı Porto ile devam etti.

SON GİDEN TALİSCA OLDU

Siyah-beyazlı takımda en golcü oyuncu özelliğini alarak giden bir başka isim Anderson Talisca oldu.

Portekiz'in Benfica ekibinden 2 yıllığına kiralanan Talisca, özellikle 2017-2018'de siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olarak öne çıktı. Söz konusu sezonda ligde takımına 14 gol kazandıran Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında 4 kez fileleri havalandırdı. Türkiye Kupası'nda 2 kez gol sevinci yaşayan Talisca, sezonu 20 golle tamamladı. Talisca, Beşiktaş'ın Benfica ile yaptığı anlaşmadaki opsiyonu kullanmayınca kulübüne döndü.