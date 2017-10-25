Beşiktaş ile Gorzow EuroCup Kadınlar A Grubu 3. haftasında karşı karşıya gelecekler. Ligin 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gorzow maçı detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Gorzow basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
BEŞİKTAŞ - GORZOW MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 3. maçında yarın Polonya temsilcisi Gorzow ile evinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Gorzow maçı 26 Ekim Perşembe (yarın) saat 20:30' da başlayacak. Karşılaşma BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
Grubundaki ilk maçında mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak. A Grubu'ndaki ilk maçta Letonya'nın TTT Riga ekibine 78-52 yenilen Beşiktaş, 2. karşılaşmada ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 70-53 mağlup oldu.
Beşiktaş oynadığı son 6 maçta 348 sayı atarken, 450 sayı potasında görmüştür.
Gorzow oynadığı son 6 maçta 342 sayı atarken, 463 sayı potasında görmüştür.
Beşiktaş (K) - Oyuncu İstatistikleri
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Erica Wheeler
|35,5
|15,5
|4,0
|3,5
|Iva Perovanovic
|33,0
|12,0
|10,5
|1,5
|Tyrone Bernice Mosby
|28,5
|14,0
|4,5
|3,0
|Kübra Siyahdemir
|26,5
|2,5
|2,5
|3,0
|Esra Atacan
|20,0
|2,5
|2,0
|0,5
|Sevgi Uzun
|14,5
|3,0
|0,5
|0,5
|Burcu Çiğil
|12,0
|2,0
|1,5
|0,0
|Meltem Avcı
|10,5
|0,0
|1,5
|0,0
|Sera Özelçi
|7,5
|0,0
|1,0
|0,0
|Melek Uzunoğlu
|4,5
|1,0
|0,5
|0,5
|Nisa Yalçın
|1,0
|0,0
|0,0
|0,0
AZS PWSZ Gorzow (K) - Oyuncu İstatistikleri
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Carolyn Swords
|30,0
|8,0
|12,5
|3,5
|Miah Spencer
|28,0
|12,0
|2,5
|5,0
|Yuliya Rytsikava
|27,0
|12,0
|3,5
|0,5
|Paulina Misiek
|24,5
|7,0
|4,0
|1,5
|Magdalena Szajtauer
|24,5
|6,0
|7,5
|1,5
|Annamaria Prezeli
|19,5
|4,0
|1,5
|0,5
|Aleksandra Pawlak
|16,5
|5,5
|2,0
|0,0
|Francisca Donders
|11,0
|1,5
|0,5
|6,5
|Beata Jaworska
|10,5
|4,0
|1,5
|0,0
|Daria Stelmach
|3,5
|1,5
|0,5
|0,5
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