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Beşiktaş - Gorzow basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş'ın rakibi Gorzow

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Polonya temsilcisi Gorzow'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Gorzow basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Ekim 2017 Çarşamba, 11:32:09 Güncelleme: 11:38:07

Beşiktaş ile Gorzow EuroCup Kadınlar A Grubu 3. haftasında karşı karşıya gelecekler. Ligin 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gorzow maçı detayları merak ediliyor.  Peki Beşiktaş - Gorzow basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?  İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - GORZOW MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 3. maçında yarın Polonya temsilcisi Gorzow ile evinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Gorzow maçı 26 Ekim Perşembe (yarın) saat 20:30' da başlayacak. Karşılaşma BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

Grubundaki ilk maçında mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak. A Grubu'ndaki ilk maçta Letonya'nın TTT Riga ekibine 78-52 yenilen Beşiktaş, 2. karşılaşmada ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 70-53 mağlup oldu.

Beşiktaş oynadığı son 6 maçta 348 sayı atarken, 450 sayı potasında görmüştür.

Gorzow oynadığı son 6 maçta 342 sayı atarken, 463 sayı potasında görmüştür.

Beşiktaş (K) - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast
Erica Wheeler 35,5 15,5 4,0 3,5
Iva Perovanovic 33,0 12,0 10,5 1,5
Tyrone Bernice Mosby 28,5 14,0 4,5 3,0
Kübra Siyahdemir 26,5 2,5 2,5 3,0
Esra Atacan 20,0 2,5 2,0 0,5
Sevgi Uzun 14,5 3,0 0,5 0,5
Burcu Çiğil 12,0 2,0 1,5 0,0
Meltem Avcı 10,5 0,0 1,5 0,0
Sera Özelçi 7,5 0,0 1,0 0,0
Melek Uzunoğlu 4,5 1,0 0,5 0,5
Nisa Yalçın 1,0 0,0 0,0 0,0

AZS PWSZ Gorzow (K) - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast
Carolyn Swords 30,0 8,0 12,5 3,5
Miah Spencer 28,0 12,0 2,5 5,0
Yuliya Rytsikava 27,0 12,0 3,5 0,5
Paulina Misiek 24,5 7,0 4,0 1,5
Magdalena Szajtauer 24,5 6,0 7,5 1,5
Annamaria Prezeli 19,5 4,0 1,5 0,5
Aleksandra Pawlak 16,5 5,5 2,0 0,0
Francisca Donders 11,0 1,5 0,5 6,5
Beata Jaworska 10,5 4,0 1,5 0,0
Daria Stelmach 3,5 1,5 0,5 0,5

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