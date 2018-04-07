SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Ümit Öztürk
SAKATLAR: Love (Beşiktaş) / Kadu, Hakan Çinemre, Atakan Keskin, Ömer Şişmanoğlu
CEZALILAR: Tolgay, Atiba, Quaresma, Oğuzhan (Beşiktaş) / Kosanovic, Yoan Gouffran (Göztepe)
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Vida, Gökhan Töre, Mustafa, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GÖZTEPE: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba
YEDEKLER: Günay, Yavuz, Muhammed Enes, Erol Hakan, Scarione, Axel, Tayfur, Serkan, Ghilas
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
GÜNEŞ'TEN GÖZTEPE UYARISI
Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş kayıp istemiyor. Takımdaki sakat ve cezalı oyunuların fazla olması tecrübeli teknik
adamın canını fazlasıyla sıkarken, maç içinde bireysel hatalar yapılmasını istemiyor...
Futbolcuları ile konuşan Güneş, Göztepe’nin iyi bir takım olduğunun altını çizdi ve “Hücum yönü iyi olan bir takım. Özellikle kanatlardan çok iyi geliyorlar. İleride de Demba Ba gibi tecrübeli bir isim var. Cezalı oyuncularımız var ancak onların yerine
forma giyecek olanların görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tam. Ancak bireysel ve basit hatalardan kaçının. Artık telafisi olmayan haftalardayız ve bu anlayışla futbolunuzu oynayın” dedi.
GÖZLER DEMBA BA'DA!
Beşiktaş ve Göztepe arasında oynanacak olan maçta gözler daha önce Siyah-Beyazlı formayı giyen bu sezonun ikinci yarısında Göztepe’ye transfer olan Demba Ba’da olacak... Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırma başarısı
gösteren Senegalli forvet, Vodafone Park’ta da takımının en önemli gol silahı olacak.
Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ SON 20 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 20 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 20 maçtan 10'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.
İSTANBUL'DA 15 YIL SONRA
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya geliyor...
İki ekip Süper Lig'de İstanbul'da en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. İnönü Stadı'nda 2 Mart 2003 tarihinde oynanan ve Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada siyah-beyazlılar 7-3 galip geldi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi. Öte yandan Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi. Söz konusu dönemde İzmir ekibi 2 galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
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