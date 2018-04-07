Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Zirvenin 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, Göztepe ile kritik maça çıkıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta olacak. Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Vodafone Park

YAYIN: BeIN Sports 1

TARİH: 7 Nisan 2018

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf, Ali Şansalan

CEZALILAR: Tolgay, Atiba, Quaresma, Oğuzhan (Beşiktaş) / Kosanovic, Yoan Gouffran (Göztepe)

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Adriano, Gary Medel, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Tanju Kayhan (Traore), Tayfur Bingöl, Selçuk Şahin, Andre Poko, Halil Akbunar, Andre Castro, Demba Ba

GÖZLER DEMBA BA'DA!

Beşiktaş ve Göztepe arasında oynanacak olan maçta gözler daha önce Siyah-Beyazlı formayı giyen bu sezonun ikinci yarısında Göztepe’ye transfer olan Demba Ba’da olacak... Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren Senegalli forvet, Vodafone Park’ta da takımının en önemli gol silahı olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN GÖZTEPE UYARISI

Bugün ligin flaş takımlarından Göztepe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş kayıp istemiyor. Takımdaki sakat ve cezalı oyunuların fazla olması tecrübeli teknik adamın canını fazlasıyla sıkarken, maç içinde bireysel hatalar yapılmasını istemiyor. Futbolcuları ile konuşan Güneş, Göztepe’nin iyi bir takım olduğunun altını çizdi ve “Hücum yönü iyi olan bir takım. Özellikle kanatlardan çok iyi geliyorlar. ileride de demba Ba gibi tecrübeli bir isim var. Cezalı oyuncularımız var ancak onların yerine forma giyecek olanların görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tam. Ancak bireysel ve basit hatalardan kaçının. Artık telafisi olmayan haftalardayız ve bu anlayışla futbolunuzu oynayın” dedi.

EVİNDE 40 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 40 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı.

Bu maçların 33'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Beşiktaş ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ, SON 20 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 20 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 20 maçtan 10'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.

İSTANBUL'DA 15 YIL SONRA

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de İstanbul'da en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. İnönü Stadı'nda 2 Mart 2003 tarihinde oynanan ve Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada siyah-beyazlılar 7-3 galip geldi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi.

Öte yandan Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi. Söz konusu dönemde İzmir ekibi 2 galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

SON 9 MAÇTA 42 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 9 maçta fileler toplam 42 kez havalandı.

Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 29, Göztepe ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 9 randevuda maç başına gol ortalaması 4,66 olarak gerçekleşti.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan 47 lig maçında en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 47 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.