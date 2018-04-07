Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalar yaptı. Güneş, güzel bir maç olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş şunları söyledi:

“İyi oyun, kazanma arzumuz vardı. İlk gole kadar rakip oyuna ortaktı. Gollerden ayrı pozisyonlarımız var. Güzel maç oldu. Seyir zevki yüksek maç oldu. Top ayağımızdayken gereksiz top kayıplarımız oldu. Basit oynadık. Hak ettiğimiz bir oyunun karşılığı olarak maçı kazandık. Larin kısa süre oynadı. Hem rakibe baskı yapma hem de top alıp verme konusunda gayretliydi. Golü bulması onun için moral oldu. Gelecek adına daha motive olacaktır. Mustafa da gayet iyi oynadı. Tüm oyuncularım iyi ve iyi niyetliydi. Taraftarlarımız olağanüstü katkı yaptı.”

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 5-1 yendikleri maçta takımının güzel bir oyun sergilediğini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe karşısında iştahlı bir oyun sergilediklerini belirterek, "Son bölümde kompakt oyunu yapamadık. Bizim için güzel bir gün oldu." dedi.

Ligde çok puan toplayan Göztepe karşısında işlerinin zor olacağını düşünerek sahaya çıktıklarını aktaran Güneş, "İlk bölümde gol gelinceye karşı o direnç ortaya konuldu. Duran toptan attığımız gol ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular basit oynamaya çalıştı. Bizim daha fazla olmak üzere karşılıklı pozisyonlar vardı. En büyük hatamız savunmadan çıkarken, top kayıplarıyla gol yemekti. Gol de öyle oldu." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, kalan haftalarda doğru ve güzel işler yapmaları halinde şampiyonluğa ulaşabileceklerini dile getirdi.

DEMBA BA AÇIKLAMASI: "BAŞKANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Hafta içinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalarla gündem olan Göztepeli oyuncu Demba Ba'nın performansına değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Demba Ba'nın bir topu direkten döndü. Başkanımızdan Allah razı olsun. Ondan dolayı savunmada üç oyuncuyla durdurmaya çalıştık. Demba Ba, görevini iyi yaptı. Yazılanın, çizilenin boş olduğunu gösterdi. Basit laflarla birilerini töhmet altında bırakmak yanlış. Başkanın (Fikret Orman) öyle bir kastı yok. Öküz altında buzağı ararsan bulursun. Beşiktaş almak istese ve bizim maçta bu oyuncu bilerek oynamasa, güvenmeyeceğin oyuncu alır mısın. Böyle bir şey doğru değil. İki üç gün yazdık, bunu da unuturuz."

Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulan Cyle Larin'in performansını değerlendiren Şenol Güneş, "Larin, genç bir oyuncu. Eksikleri olan bir oyuncu. Koşu temposu olarak hareketli. Oynadığı kısa süre içinde onu göstermeye çalıştı. Hem rakibe baskı yaptı hem pozisyon aramaya başlamıştı. Hala çok eksiği var. Oyun başında oynamakla, skor koptuğunda oyuna girmek arasında fark olabilir. Mustafa da gol atmadı ama olumlu buluyorum. Vida da istekli girdi." şeklinde görüş belirtti.

Farklı alınan galibiyetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "En fazla hücum eden, pozisyon üreten takımız. Ama daha az gol atan takımız. Oyun olarak büyük sorunları olan takım değiliz. Beceri ve pozisyonları değerlendirme olarak eksiklerimiz var. Beşiktaş, takım olarak basit ve hızlı oynamayı tercih ettiğinde daha etkili oluyor." diye konuştu.

Cezalı oyuncuların katılmasıyla işlerinin daha da kolaylaşıp kolaylaşmayacağı sorusuna Güneş, "Yoklukta takım yapmak kolay, çoklukta takım yapmak zor. Gelecek oyuncuların durumu iyi mi kötü mü bakacağız." yanıtını verdi.

"TALISCA'NIN KALMASINI İSTERİM"

Güneş, bu sezon takımın en etkili oyuncusu olan ve Göztepe karşısında da golünü kaydeden Anderson Talisca konusunda ise "Talisca'nın kalmasını isterim. Transfer konusu bizim dışımızda bir olay. Yediğimiz golde onun hatası var. Topu kaybeden oydu. Gol atması önemli, gol atacağını hissettiren bir oyuncu. Yeter ki oynamak istesin." ifadelerini kullandı.