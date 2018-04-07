Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 1-0 kazandığı haftada zorlu Göztepe maçından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 56'ya yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Cenk Tosun sürprizi yaşandı.

Beşiktaş forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında rekor transfer ücreti olan 26 milyon Euro'yla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 14 numaralı Everton formaları Vodafone Park'a asıldı.

Milli futbolcunun formaları güney kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının üzerine asıldı. Cenk'in formaları 90 dakika boyunca tribündeki yerini aldı.

Beşiktaş-Göztepe maçının oynandığı gün Everton formasıyla Liverpool'a karşı derbi mücadelede 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, performansıyla dikkat çekti. Cenk, son haftalarda attığı gollerle taraftarlardan da büyük destek almıştı.