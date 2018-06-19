Siyah-Beyazlı yönetimin, yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapması için düşündüğü Guti Hernandez için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Real Madrid ile adı özdeşleşen ve şu anda dünya devinin altyapısında görev yapan Guti’yi takımda görmeyi çok isteyen başkan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bayram nedeniyle aradığı Şenol Güneş’ten İspanyol hoca için olumlu yanıt aldı. İlhan Mansız, Mustafa Doğan ve Yusuf Şimşek isimleri arasından Guti’yi tercih eden Güneş’in “Futbolculuğu döneminde saygın bir isimdi. Beşiktaş’ta önemli işler yaptı. Faydalı olacaksa benim açımdan sorun olmaz. Yabancılarla iletişimde önemli rol oynayabilir” dediği öğrenildi.





YILLIK ÜCRETİ 350 BİN EURO



Bu cevabın ardından İlhan Mansız, Yusuf Şimşek ve Mustafa Doğan gibi isimleri eleyen Orman, Guti ile iletişime geçti. Genç antrenöre Güneş’in sözlerini aktaran Orman, yıllık 350 bin Euro’dan 3 sezonluk bir sözleşme teklif etti. Teklifi kabul eden Guti, “Beşiktaş benim yuvam. Şenol Güneş gibi önemli bir teknik adamla çalışmak da bana gurur verecek” dedi. Real yetkililerinden izin isteyecek olan Guti’nin birkaç gün içinde İstanbul’a geleceği öğrenildi.