Beşiktaş: 4 - Gyirmot: 1 | MAÇ SONUCU

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kampındaki ikinci hazırlık maçında Gyirmot'la karşı karşıya geldi. Dün Macaristan temsilcisi Siofok ile de bir hazırlık maçı yapan Kara Kartal, Gyirmot'u 4-1 mağlup etti.