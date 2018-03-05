Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Hollandalı'nın gollerinin asistini oyuna ikinci yarıda giren Alvaro Negredo yaptı. Kara Kartal, ligde 2 maç sonra deplasmanda 3 puana ulaştı.

Öte yandan Negredo, siyah-beyazlıların ligde ve kupada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda ön plana çıkıyor. Tecrübeli golcü, 6 maçta 3 gol ve 5 asist üretti.

Negredo, Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünde Ryan Babel'e asisti yaparken, ikinci yarıda kazanılan 3-1'lik derbide Ricardo Quaresma'ya 2 birden servis yaptı. Golcü oyuncu, Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 sona eren Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise ilk golü atan isimdi.

Siyah-beyazlılar, ligin 14. haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup ederken gol perdesini kapatan Alvaro Negredo olmuştu.

— Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) March 5, 2018

32 yaşındaki golcü kritik Trabzonspor galibiyetinde kilidi açan isim oldu ve ikinci yarı oyuna dahil olduğu gecede Ryan Babel'e 2 asist yaptı.

Beşiktaş formasıyla toplam 35 maça çıkan Negredo, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.